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الأردن: تكلفة فحص أي شخص مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا) 150 ديناراً

الأردن: تكلفة فحص أي شخص مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا) 150 ديناراً
حالة طوارئ في العالم بسبب كورونا
رام الله - دنيا الوطن
قال خبير الأوبئة الأردني، د. منتصر البلبيسي: إن تكلفة فحص أي شخص مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا) في البلاد تصل إلى 150 ديناراً.

وبيّن في تصريحات لقناة (رؤيا) الأردنية، أن الأردن اتخذ الإجراءات الصحيحة المتوافقة مع منظمة الصحة العالمية، لمنع دخول (كورونا) إلى البلد.

وتوقع البلبيسي وصول (كورونا) إلى الأردن، بعد وصوله إلى الدول المجاورة، محذراً من حالة هلع حال وصوله، مشيراً إلى أن (كمامات) 10 قروش، لا تُجدي نفعاً للوقاية من هذا الفيروس.

يشار إلى أن السلطات الصينية، سجلت وفاة 71 شخصاً بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية، تسجّلها البلاد في أكثر من أسبوعين، ما يرفع عدد الوفيات الكلي إلى 2663 شخصاً.

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