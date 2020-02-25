الخضري: قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة "حصار المُحاصر"

معبر كرم أبو سالم

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إغلاق الاحتلال الإسرائيلي، "معابر غزة المفتوحة جزئياً أصلاً"، والطوق البحري المشدد، معتبراً أن هذا القرار هو "إغلاق المُغلق وحصار المُحاصر".



وأكد الخضري في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن قطاع غزة، يعيش أصلاً الحصار والإغلاق، وما أعلنه الاحتلال، ونُفذ فعلاً، هو إغلاق (معبر كرم أبو سالم) المخصص لمرور بضائع، و(معبر بيت حانون/ إيرز) المخصص للأفراد، وباقي المعابر يغلقها الاحتلال ضمن سياسية الحصار المفروض على غزة منذ 13 عاماً.



وشدد الخضري على أن هذا القرار إمعان في الحصار، ومساس في حياة الناس واحتياجاتها الأساسية، واستمرار في العقوبة الجماعية التي ترتقي لجريمة الحرب التي تتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف والاعلان العالمي لحقوق

الانسان.



وجدد الخضري التأكيد على ضرورة إخراج المعابر من أي معادلات أمنية وسياسية، وأن لا تبقي رهينة للاحتلال، يغلقها ويفتحها متى يشاء.



وأشار إلى أن هذه المعابر إنسانية، ووجدت لتفتح، بل يجب فتح المُغلق منها، وليس إغلاق المفتوح جزئياً، مؤكداً استمرار التدهور الاقتصادي وزيادته مع هذا القرار، حيث يمنع الاحتلال دخول العديد من السلع والمواد الخام، ضمن قوائم ممنوعات، لكن هذا القرار، يعني توسيع القائمة لتطال كل المستلزمات حتى الإنسانية.



ودعا الخضري، المجتمع الدولي للتدخل الفوري والسريع؛ لفتح المعابر، وإنهاء هذه الحالة، لأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار إغلاقها، سوى رغبة الاحتلال، ومخططه في إبقاء التدهور الإنساني والاقتصادي في القطاع.



وذكر الخضري، أن مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع، يعيشون تحت خط الفقر، فيما نسبة البطالة تصل 60%، و300 ألف عامل معطل عن العمل.