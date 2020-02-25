شؤون فلسطينية

الاحتلال ينقل الأسير المريض بالسرطان موفق عروق إلى (عيادة الرملة)

الاحتلال ينقل الأسير المريض بالسرطان موفق عروق إلى (عيادة الرملة)
الأسير موفق عروق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت مجدداً الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق (77 عاماً) من مستشفى (برزلاي) الإسرائيلي إلى ما تسمى بعيادة معتقل (الرملة)، بالرغم من وضعه الصحي الصعب والحرج.

وبينت الهيئة في تقريرها، أن مضاعفات خطيرة طرأت على حالته الصحية، حيث يعاني الأسير من آلام حادة وارتفاع بدرجة الحرارة، وفقد من وزنه الكثير، ولا يستطيع الأكل أو الشرب، ويتم تزويده بالغذاء من خلال أنبوب مخصص للتغذية، يتم إدخاله عبر فتحة جراحية في المعدة.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تشخيص إصابة الأسير عروق بالسرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، لكن إدارة سجون الاحتلال، ماطلت بتحويله للمستشفى؛ لتلقي العلاج الكيماوي، حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مما أدى إلى تفاقم حالته، وبداية الشهر الجاري، خضع عروق لعملية جراحية لاستئصال المعدة وورم سرطاني في الأمعاء، لكنه لا يزال بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته.

يذكر، أن الأسير عروق من يافة الناصرة في الداخل المحتل ومعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ (30 عامًا)، وهو واحد من عشرة أسرى على الأقل يعانون من  مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأساوية، لا تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة.  

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