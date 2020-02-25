هنية يكشف تفاصيل تكليفه بإدارة ملف المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة

كشف عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، تفاصيل تكليفه من اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، بتفعيل المجلس الأعلى بقطاع غزة.





وقال هنية، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أنا عضو مجلس أعلى للشباب والرياضة، بقرار من الرئيس محمود عباس منذ عام 2011، حيث جرى تشكيل المجلس، وإلغاء وزارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظات الشمالية".





وأضاف هنية: "بقيت الوزارة في قطاع غزة قائمة، وتقوم بمهامها في العديد من الملفات، وفيما بعد أصبح هذا الملف محل النقاش، حيث جرى التوافق على بقاء الوضع على حاله، ولم يُفعّل مجلس الشباب والرياضة بالمحافظات الجنوبية".





وتابع هنية: "نحن كرياضيين منذ الانقسام، كان لدينا توافق في الأسرة الرياضية على الوحدة، وهذا الموضوع نجحنا فيه، وشكلنا حالة مهمة جداً مع رئيس المجلس اللواء جبريل الرجوب، ومع القيادات الوطنية، وبمظلة الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".



وأكمل هنية: "من خلال العمل مع الإخوة في اللجنة الإدارية الحكومية بغزة، وضعنا مقترحاً يتمثل في تفعيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأخذ كل القطاعات الرياضية على هذا المسمى، وبناء على التكليف الموجه لي من الرئيس سابقاً، جرى تكليفي من قطاع غزة بالمسؤولية عن هذا الملف كعضو مجلس أعلى بهذه المهمة".



واستطرد هنية: "كان هناك فهم خاطئ بأن اللواء الرجوب، أصدر قراراً بذلك، وأصبح هناك ضجة إعلامية، لكن لم يصدر أي قرار، وأنا لست بحاجة إلى قرار، فمعي قرار الرئيس عباس، ولست كادراً جديداً".





وأضاف هنية: "بناء على هذا الموضوع، سنتحرك كرياضيين مع قياداتنا السياسية والرياضية على طريق وحدة الجسم الرسمي، وخلال الأسابيع المقبلة، سنعمل صيغة لرفعها للقيادة الرياضية والفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية للوصول إلى الطريق الصحيح والسليم في توحيد المسمى، وليس فقط توحيد الاسم، بل والعمل المشترك باللجنة".



وقال هنية: "نبذل جهوداً وخطوة على الطريق، ونأمل أن تعزز برعاية الأخ أبو رامي، ونحن في المجلس الأعلى، والأمانة العامة، أكدنا أننا فصلنا الرياضة عن السياسة؛ لتوحيد الجسم الرياضي الرسمي".

خاص دنيا الوطن