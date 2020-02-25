مرشح رئاسي بالانتخابات الأمريكية يرفض المشاركة في مؤتمر (إيباك) الداعم لإسرائيل

السيناتور بيرني ساندرز

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رام الله - دنيا الوطن

قرر مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية السيناتور بيرني ساندرز، عدم المشاركة في مؤتمر (أيباك)، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، وهي لجنة ضغط أميركية لصالح "إسرائيل".



وقال سنادرز، في تغريدة كتبها على صفحته في (تويتر): إن المؤتمر منصة للقادة الذين يعبرّون عن العنصرية، ويعارضون الحقوق الأساسية للفلسطينيين".



وأضاف: "للإسرائيليين الحق في العيش بسلام وأمن، وكذلك الأمر بالنسبة للفلسطينيين أيضًا"، قائلاً: إنه إذا انتُخب رئيسًا للولايات المتحدة، فسوف يدعم كلاً من حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيبذل قصارى جهده لإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط.



ويعتبر ساندرز الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيفادا، يتصدر السباق برصيد 31 محورًا. ويليه في الترتيب "بيت بوتيجيج" برصيد 22 محورًا.



ولكن لا تزال هذه المرحلة مبكّرة جدًا لحسم الانتخابات، ويتعين على من سيفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أن يحصل في النهاية على 1991 محورًا.



وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية، أن هناك دعمًا كبيرًا للخطة الصحية التي يقترحها، بين ناخبي الحزب الديمقراطي في الولاية.