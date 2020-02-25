شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين هنية والنخالة بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين هنية والنخالة بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة
هنية والنخالة
رام الله - دنيا الوطن
ناقش رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، خلال اتصال هاتفي، التطورات في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.  

ووفق ما ذكرت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، فقد أجمع الطرفان على الموقف الثابت بالتصدي للاعتداءات "الصهيونية" ومخططات التسوية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.  

كما بحثا الموقف بشأن اتصالات وقف إطلاق النار، واتفقا على ضرورة أن يوقف الاحتلال كل أشكال العدوان بحق أبناء شعبنا.

وأكدا على عمق العلاقة بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي والعمل على تطوير وتعزيز هذه العلاقة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي: إن هنية قدم تعازيه الحارة باستشهاد ثلاثة عناصر من حركة الجهاد الاسلامي في خانيونس ودمشق. 

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