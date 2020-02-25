الجمل: النظام العالمي المُجرم يَسكت على جرائم هذا الاحتلال

القيادي في حركة حماس عبد الرحمن الجمل

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رام الله - دنيا الوطن

دان القيادي في حركة (حماس)، عبد الرحمن الجمل، بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرًا الغارات التي شنها الاحتلال على القطاع.



وقال الجمل، في تصريحات وصلت "دنيا الوطن": "يواصل العدو المحتل جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مضيفاً في هذا اليوم إلى سجله الأسود، صفحة سوداء قاتمة، باستهداف المواطنين الآمنين بالقصف وترويعهم والتنكيل بالشهداء الكرام، إن هذا الاحتلال لا يراعي حقوق الإنسان لا أحياء ولا أمواتاً".



وأضاف الجمل: "هذا العدو يمارس الغطرسة لأنه يرى التأييد من هذا النظام العالمي المجرم، الذي يسكت على جرائم هذا الاحتلال".



وأوضح الجمل، أن هذا العدوان يعد انتهاكًا جديدًا، ويمثل صفعة على وجه كل المواثيق الدولية، التي اعتاد الاحتلال على تجاهلها في ظل الصمت الدولي الشائن على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.



وأكد الجمل أن أبناء الشعب الفلسطيني، يواصلون تصديهم لجيش الاحتلال، مشدداً على أن مقاومتنا الباسلة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم، التي يمارسها هذا الاحتلال.



ووجه الجمل رسالة للعالم الظالم، الذي ينظر لهذا الإجرام الإسرائيلي، بأن يقول كلمته، ويخرج عن صمته أمام هذه الجرائم الفظيعة، التي يرتكبها ضد الآمنين من قتل وقصف وترويع للآمنين.



وطالب الجمل، العالم بأن يقف عند مسؤولياته، ويوقف هذا العدو عند حده، وألا يتغول على أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعيشون على أرض فلسطين.



ودعا الجمل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، المحتسب الثابت؛ لمزيد من الصبر والثبات والصمود، أمام الغطرسة الإسرائيلية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني، لن تلين له قناة، ولن تضعف له إرادة، ولن تؤثر فيه غطرسة هذا العدو وتهديداته.