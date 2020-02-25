شؤون فلسطينية

الجمل: النظام العالمي المُجرم يَسكت على جرائم هذا الاحتلال

الجمل: النظام العالمي المُجرم يَسكت على جرائم هذا الاحتلال
القيادي في حركة حماس عبد الرحمن الجمل
رام الله - دنيا الوطن
دان القيادي في حركة (حماس)، عبد الرحمن الجمل، بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرًا الغارات التي شنها الاحتلال على القطاع.

وقال الجمل، في تصريحات وصلت "دنيا الوطن": "يواصل العدو المحتل جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مضيفاً في هذا اليوم إلى سجله الأسود، صفحة سوداء قاتمة، باستهداف المواطنين الآمنين بالقصف وترويعهم والتنكيل بالشهداء الكرام، إن هذا الاحتلال لا يراعي حقوق الإنسان لا أحياء ولا أمواتاً".

وأضاف الجمل: "هذا العدو يمارس الغطرسة لأنه يرى التأييد من هذا النظام العالمي المجرم، الذي يسكت على جرائم هذا الاحتلال".

وأوضح الجمل، أن هذا العدوان يعد انتهاكًا جديدًا، ويمثل صفعة على وجه كل المواثيق الدولية، التي اعتاد الاحتلال على تجاهلها في ظل الصمت الدولي الشائن على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الجمل أن أبناء الشعب الفلسطيني، يواصلون تصديهم لجيش الاحتلال، مشدداً على أن مقاومتنا الباسلة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم، التي يمارسها هذا الاحتلال.

ووجه الجمل رسالة للعالم الظالم، الذي ينظر لهذا الإجرام الإسرائيلي، بأن يقول كلمته، ويخرج عن صمته أمام هذه الجرائم الفظيعة، التي يرتكبها ضد الآمنين من قتل وقصف وترويع للآمنين.

وطالب الجمل، العالم بأن يقف عند مسؤولياته، ويوقف هذا العدو  عند حده، وألا يتغول على أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعيشون على أرض فلسطين.

ودعا الجمل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، المحتسب الثابت؛ لمزيد من الصبر والثبات والصمود، أمام الغطرسة الإسرائيلية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني، لن تلين له قناة، ولن تضعف له إرادة، ولن تؤثر فيه غطرسة هذا العدو وتهديداته.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابين في المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل شابين في المسجد الأقصى

محللون: القائمة العربية أطالت عمر نتنياهو.. ونستبعد ارتفاع عدد مقاعدها بالإنتخابات القادمة

محللون: القائمة العربية أطالت عمر نتنياهو.. ونستبعد ارتفاع عدد مقاعدها بالإنتخابات القادمة

الاحتلال ينقل الأسير المريض بالسرطان موفق عروق إلى (عيادة الرملة)

الاحتلال ينقل الأسير المريض بالسرطان موفق عروق إلى (عيادة الرملة)

الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين هنية والنخالة بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين هنية والنخالة بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

&#34;الشعبية&#34;: لجنة التواصل مع إسرائيل مرفوضة شعبياً ولا تمثل منظمة التحرير

"الشعبية": لجنة التواصل مع إسرائيل مرفوضة شعبياً ولا تمثل منظمة التحرير

محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسيرة &#34;أماني الحشيم&#34;

محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسيرة "أماني الحشيم"

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 19 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 19 مواطناً

ملادينوف يُطالب بحل سياسي بغزة ويُحذّر من توقف خدمات (أونروا) الحيوية

ملادينوف يُطالب بحل سياسي بغزة ويُحذّر من توقف خدمات (أونروا) الحيوية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين في المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل شابين في المسجد الأقصى

الاحتلال ينقل الأسير المريض بالسرطان موفق عروق إلى (عيادة الرملة)

الاحتلال ينقل الأسير المريض بالسرطان موفق عروق إلى (عيادة الرملة)

الجمل: النظام العالمي المُجرم يَسكت على جرائم هذا الاحتلال

الجمل: النظام العالمي المُجرم يَسكت على جرائم هذا الاحتلال

محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسيرة &#34;أماني الحشيم&#34;

محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسيرة "أماني الحشيم"

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 19 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 19 مواطناً

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية

فراعنة: الزيارات الإسرائيلية لقطر تجاوزت المال.. سياسي قطري: قطر تدعم حركات المقاومة بغزة

فراعنة: الزيارات الإسرائيلية لقطر تجاوزت المال.. سياسي قطري: قطر تدعم حركات المقاومة بغزة

لإدخال 20 شاحنة سولار.. إسرائيل تُقرر فتح (معبر كرم أبو سالم) لساعات

لإدخال 20 شاحنة سولار.. إسرائيل تُقرر فتح (معبر كرم أبو سالم) لساعات

منوعات

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له &#34;أحبك&#34; أمام زوجها

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له "أحبك" أمام زوجها

&#34;أنا هوريك&#34;.. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

"أنا هوريك".. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل &#34;شم أباطها&#34;

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل "شم أباطها"

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب &#34;فيروس كورونا&#34;

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

عربي

الكويت تُعلن ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) إلى ثمانية

الكويت تُعلن ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) إلى ثمانية

الإمارات تكشف تفاصيل جديدة حول الأزمة الخليجية مع قطر

الإمارات تكشف تفاصيل جديدة حول الأزمة الخليجية مع قطر

لأول مرة.. أردوغان يُعلن مقتل عسكريين أتراك في ليبيا

لأول مرة.. أردوغان يُعلن مقتل عسكريين أتراك في ليبيا

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم