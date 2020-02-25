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الكويت تُعلن ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) إلى ثمانية

الكويت تُعلن ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) إلى ثمانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الكويتية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا)، وصل إلى ثماني حالات.

وأكدت وزارة الصحة في الكويت، إصابة 3 مواطنين كويتيين بفيروس (كورونا) المستجد، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الكويتية، موضحةً أن الثلاث إصابات الجديدة، قدمت إلى الكويت من إيران، وكانت في الحجر الصحي.

وتابعت الوزارة، أن الحالات "بصحة جيدة، وتم عزلهم في أحد مستشفيات وزارة الصحة"، حيث سبق أن أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من جمھوریة كوریا الجنوبیة، ومملكة تایلاند، وإیطالیا في الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة، وذلك بعد ظھور حالات إصابة بفیروس (كورونا) المستجد.

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