الإمارات تكشف تفاصيل جديدة حول الأزمة الخليجية مع قطر

أنور قرقاش

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الخليجية بين بلاده والسعودية والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.



وقال قرقاش، في كلمة ألقاها خلال ندوة "أمن الخليج" المنظمة من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن "حل الأزمة بين قطر، وسائر دول الخليج، يمر عبر إزالة أسبابها"، مشدداً على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي تقترب من نهاية عامها الثالث، وفق (روسيا اليوم).



وعبر وزير الدولة الإماراتي، عن رأيه بأن أزمة قطر كانت "نتاجاً طبيعياً لسياسات الدوحة التدخلية، وبحثها عن أدوار جدلية"، متابعاً أن هذه الأزمة "لا بد أن تنتهي في لحظة ما، لكن حلها وحلحلتها من الضروري، أن يقوم على معالجة أسبابها".



​وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن مؤخراً أن بلاده كانت قد بدأت مفاوضات لحل الأزمة الخليجية مع السعودية، لكنها توقفت دون سابق إنذار في كانون الثاني/ يناير الماضي"، مؤكداً الترحيب بكل جهد يسعى لحل الأزمة في الخليج.



وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض، واتفاقهما على المبادئ الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.



وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 حزيران/ يونيو 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.