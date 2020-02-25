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لأول مرة.. أردوغان يُعلن مقتل عسكريين أتراك في ليبيا

لأول مرة.. أردوغان يُعلن مقتل عسكريين أتراك في ليبيا
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين تركيين في ليبيا، قائلاً: "قُتل عسكريان تركيان في ليبيا، وهناك عناصر من الجيش الوطني السوري في ليبيا، ولديهم قواسم مشتركة".

وكان الرئيس التركي، قد أكد يوم السبت الماضي، أن مقاتلين من الجيش الوطني السوري، يتواجدون حالياً في ليبيا، ويواصلون الكفاح ضد "قوات حفتر غير الشرعية"، وفق وكالة (سبوتنك).

وقال أردوغان، في كلمة له بمدينة إزمير: "ذهبنا إلى هناك (ليبيا) مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض، ومستمرون في الكفاح في الميادين ضد قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر".

وأضاف "لدينا عدد من الشهداء في القتال مع قوات حفتر، ولكن قمنا بالقضاء على عدد من المقاتلين المرتزقة هناك مقابل ذلك".

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