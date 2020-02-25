دولي

ترامب يُطالب الكونجرس بـ (2.5) مليار دولار لمكافحة فيروس (كورونا)

ترامب يُطالب الكونجرس بـ (2.5) مليار دولار لمكافحة فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونغرس، تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس (كورونا)، بما في ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل.

وقالت متحدثة باسم إدارة الميزانية في البيت الأبيض، في بيان: "اليوم، ترسل الإدارة خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الكونغرس؛ لتسريع عملية تطوير اللقاحات، ودعم التحضير والاستجابة، وشراء المعدات والإمدادات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا"، وفق وكالة (سبوتنك). 

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من اليوم، بالإشارة إلى مصادر "بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل".

وأكدت قيادة القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أمس إصابة أحد أفراد عائلة جندي تابع للقوة الأمريكية، يعيش في مدينة "دايغو" جنوب شرق البلاد بفيروس (كورونا).

وأفادت القيادة، بأن أول حالة إصابة بـ (كورونا) في القوات الأميركية، هي لامرأة بالغة من العمر 61 عاماً، زارت يومي 12 و15 شباط/ فبراير الجاري معسكر "كامب وكر" التابع لها في مدينة "دايغو".

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