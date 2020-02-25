حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 19 مواطناً





ومن بين المعتقلين، فتاة وعضو إقليم فتح وسط الخليل، وطلبة جامعيون، وأشقاء، وأسرى محررون، فيما تركزت المداهمات والاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، والقدس، وجنين، وطولكرم، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطناً، بينهم الطالبة في جامعة البولتكنك لين عاكف عوض، بعد اقتحام منزل عائلتها في بلدة بيت أمر، وعضو إقليم وسط الخليل المحرر سامح أبو سنينة، والشقيقان وسيم ووسام عبد الحفيظ الجمل، ووسيم زيدان الجمل، وحسام أبو حسين، والشقيقان إسلام ووسيم كاظم الزير، وحسين علي أبو حسين، ومن بلدة دورا، اعتقلت تامر ماجد شديد، ومعتصم زياد الرجوب، ومن بلدة ترقوميا، اعتقلت محمد سعدي أبو دبوس، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة.



كما طالت عمليات التفتيش عدة منازل في المحافظة، عرف من أصحابها: وليد الجمل، وصلاح أبو حديد، وخليل وأنور أبو حسين، وأبو عدنان أبو عيشة، ومحمود أبو ذريع، وخالد الرجوب، وجواد أبو عيشة، ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة أحياء من مدينة الخليل، وعلى مداخل بلدات سعير، وحلحول، ومخيم الفوار، وأعاقت حركة المواطنين، وفتشت مركباتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



وفي السياق، ذكر نادي الأسير في طولكرم لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال، اعتقلت محمد جمال صباريني (26 عاماً) من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وصامد عامر أحمد عمر (18عاماً) من بلدة فرعون جنوبا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.



وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب في جامعة بيرزيت، عدي اللوزي، بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا.



وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن زهير دويكات، وأبو علي الشوا، ومراد حميدان من مخيم بلاطة، فيما اعتقلت المواطن حسين إبراهيم اشتيوي، من مخيم عسكر.



كما اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر، جبريل محمد الزبيدي من مخيم جنين.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.