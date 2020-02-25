دولي

الرئيس التركي: مقتل اثنين من جنودنا في ليبيا

الرئيس التركي: مقتل اثنين من جنودنا في ليبيا
قوات تركية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء: إن جنديين تركيين، قتلا في ليبيا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي تحدث من خلاله اليوم، عن عدة قضايا وملفات، قبل مغادرته لبدء زيارة لأذربيجان، فيما لم يحدد أردوغان متى وأين قتل الجنديان.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر أكد يوم الأحد الماضي أن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن".

وكانت صحيفة (حريت) التركية نقلت عن أردوغان مطلع شباط/ فبراير قوله، إن تركيا أرسلت 35 عسكريا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس، لكنهم لن يشاركوا في المعارك.

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