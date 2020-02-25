وزير إسرائيلي: ربما سنقضي بضعة أسابيع في غزة حتى ننهي حكم حماس

كما نقلت قناة (كان) عن شتاينتس قوله: "إنه إذا استمر إطلاق الصواريخ فلن يكون هناك تهدئة طويلة، ولن يكون هناك خيار سوى الشروع بعمل عسكري".

وأضاف: "لقد أعددنا خطة شاملة وكبيرة جدا، ومختلفة جدا عما كان سابقا، ربما سنقضي بضعة أسابيع في غزة حتى ننهي حكم حماس".





وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، إنها ردت على استشهاد محمد علي الناعم، في خانيونس، واثنين آخرين في سوريا، بقصف البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بعشرات الصواريخ.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيز التنفيذ في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد جولة تصعيد أسفرت عن استشهاد ثلاثة عناصر من حركة الجهاد الإسلامي، اثنان منهم في قصف إسرائيلي بالعاصمة السورية، دمشق.