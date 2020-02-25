"المرور" بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية

وأكدت أنه تم لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادث مروري واحد، نتج عنه وفاة الطفل أحمد زهير سلمان بن حسن (عامان) سكان حي السلام، إثر صدمه من قبل سيارة مجهولة بالقرب من مسجد المقدس في محافظة رفح جنوب القطاع، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة، اليوم الثلاثاء: إن قطاع غزة، يشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات، والشوارع الرئيسية.وأضافت في تصريح صحفي، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مؤكدة أنه يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.