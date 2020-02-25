شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية
شارع الرشيد - غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة، اليوم الثلاثاء: إن قطاع غزة، يشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات، والشوارع الرئيسية.

وأضافت في تصريح صحفي، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مؤكدة أنه يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق. 

وأكدت أنه تم لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادث مروري واحد، نتج عنه وفاة الطفل أحمد زهير سلمان بن حسن (عامان) سكان حي السلام، إثر صدمه من قبل سيارة مجهولة بالقرب من مسجد المقدس في محافظة رفح جنوب القطاع، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عدم تقويض حل الدولتين

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عدم تقويض حل الدولتين

السفير الفلسطيني بالإمارات يُوضح حقيقة استخراج فيز للعمل عبر مكاتب سياحية بغزة

السفير الفلسطيني بالإمارات يُوضح حقيقة استخراج فيز للعمل عبر مكاتب سياحية بغزة

فراعنة: الزيارات الإسرائيلية لقطر تجاوزت المال.. سياسي قطري: قطر تدعم حركات المقاومة بغزة

فراعنة: الزيارات الإسرائيلية لقطر تجاوزت المال.. سياسي قطري: قطر تدعم حركات المقاومة بغزة

رداً على قانون مرتقب.. أصحاب المولدات الكهربائية بالقطاع يهددون بفصل الكهرباء

رداً على قانون مرتقب.. أصحاب المولدات الكهربائية بالقطاع يهددون بفصل الكهرباء

لإدخال 20 شاحنة سولار.. إسرائيل تُقرر فتح (معبر كرم أبو سالم) لساعات

لإدخال 20 شاحنة سولار.. إسرائيل تُقرر فتح (معبر كرم أبو سالم) لساعات

القائمة العربية المشتركة: لن نتعاون مع حكومة تُهاجم قطاع غزة

القائمة العربية المشتركة: لن نتعاون مع حكومة تُهاجم قطاع غزة

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

آفي ديختر: الحل بغزة يجب أن يكون عبر عملية عسكرية واسعة

آفي ديختر: الحل بغزة يجب أن يكون عبر عملية عسكرية واسعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية

فصيل بالمقاومة: التهدئة مع الاحتلال بغزة غير مُلزمة لنا

فصيل بالمقاومة: التهدئة مع الاحتلال بغزة غير مُلزمة لنا

تنويه &#34;مهم&#34; بشأن العمل في معبر بيت حانون يوم الثلاثاء

تنويه "مهم" بشأن العمل في معبر بيت حانون يوم الثلاثاء

سلطة النقد تعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

سلطة النقد تعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

الصحة: وصول ثماني إصابات من شرق غزة لمجمع الشفاء جراء التصعيد الإسرائيلي

الصحة: وصول ثماني إصابات من شرق غزة لمجمع الشفاء جراء التصعيد الإسرائيلي

&#34;التعليم العالي&#34; تطلق النداء الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية

"التعليم العالي" تطلق النداء الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية

اشتباك مسلح بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة الوطنية قرب إيرز

اشتباك مسلح بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة الوطنية قرب إيرز

شاهد: لحظات إطلاق سرايا القدس لرشقات صاروخية في عملية &#34;بأس الصادقين&#34;

شاهد: لحظات إطلاق سرايا القدس لرشقات صاروخية في عملية "بأس الصادقين"

منوعات

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب &#34;فيروس كورونا&#34;

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

عربي

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد