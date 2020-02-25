مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عدم تقويض حل الدولتين

مجلس الأمن الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى عدم تقويض فرص الحل، الذي ينص على إقامة دولتين، وإبقاء حظوظ السلام العادل والشامل والدائم قائمة.



جاء ذلك، في إعلان اقترحته بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، وحظي بإجماع الدول الأعضاء فيه بينها الولايات المتحدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وجاء في النص، الذي نشر بعد انتهاء جلسة مغلقة للمجلس، حول الشرق الأوسط، أن دعم حل الدولتين، يستند إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة ذات الصلة، بما يتوافق مع القانون الدولي.



وشدد الإعلان على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية، حول كل المسائل المرتبطة بعملية السلام.