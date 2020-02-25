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ارتفاع حصيلة ضحايا (كورونا) والبرلمان الصيني يتبنى "القرار المنتظر"

ارتفاع حصيلة ضحايا (كورونا) والبرلمان الصيني يتبنى "القرار المنتظر"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا المستجدّ) في الصين القارية، اليوم الثلاثاء، إلى 2663 حالة، بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرون الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية، تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضافت: أنه فيما خص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثل ارتفاعاً بالمقارنة مع الحصيلة التي سجلت، الاثنين، وبلغت 409 إصابات جديدة.

ومع الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في الصين إلى 2663 حالة، بينما وصل عدد الحالات المصابة إلى 77658 حالة.

البرلمان الصيني يتبنى القرار المنتظر

في جانب ذي صلة، تبنت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية في الصين (البرلمان)، قراراً يحظر تماماً الإتجار بالحيوانات البرية، ومنع استهلاكها، بهدف "حماية حياة الناس وصحتهم، وذلك بعد ترجيحات بارتباط تفشي فيروس (كورونا) المستجد ببعض الحيوانات البرية.

وقالت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية، إن القرار تم تبنيه خلال جلسة أعلى هيئة تشريعية في البلاد، لكن دون الإشارة إلى ارتباطه بانتشار فيروس (كورونا) المستجد الذي أصاب عشرات الآلاف، وأدى إلى مقتل المئات.

وتابعت الوكالة: "تهدف هذه الخطوة إلى حماية السلامة البيولوجية والبيئية، ومنع مخاطر الصحة العامة الرئيسية بشكل فعال"، مشيرة إلى أن "القرار يسري في يوم إصداره".

ولا تزال الصين تعاني من أجل وقف تجارة وتهريب الحيوانات من أجل الحصول على لحومها وجلودها.

ويعتقد الخبراء أن فيروس (كورونا) الجديد قد انتقل إلى البشر عن طريق حيوانات برية تباع كغذاء في الصين، وخاصة الخفافيش والثعابين.

الجدير بالذكر، أن الفيروس تفشى في سوق للحيوانات بالجملة في مدينة ووهان بمقاطعة خوبي وسط الصين، وفقاً للخبراء.

وقال علماء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الاختبارات أثبتت أن البشر قد التقطوا الفيروس من حيوانات تباع في سوق هونان للمأكولات البحرية.

ولم يتضح بعد، أي هذه الحيوانات، كانت تحمل الفيروس المسبب لمرض يشبه الالتهاب الرئوي، لكن السوق كانت موطناً لبيع الأكشاك التي تتاجر بعشرات الأنواع المختلفة من الحيوانات، بما فيها الجرذان والخفافيش والذئاب الصغيرة.

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