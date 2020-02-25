لإدخال 20 شاحنة سولار.. إسرائيل تُقرر فتح (معبر كرم أبو سالم) لساعات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أنه سيتم اليوم الثلاثاء، فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوبي قطاع غزة، لعدة ساعات فقط، وذلك لإدخال 20 شاحنة سولار لقطاع غزة.



بدوره، أكد ألموغ بوكير، مراسل القناة الـ 13 الإسرائيلية، أنه تم العودة إلى الحياة الروتينية، ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، لافتاً إلى أنه سيتم فتح جميع الطرق المغلقة في مستوطنات غلاف غزة، كما سيتم استئناف حركة المرور.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد قررت إغلاق كافة معابر قطاع غزة، بسبب الوضع الأمني، الذي شهده قطاع غزة، خلال الفترة الماضية.



يذكر، أن قطاع غزة، شهد حالة من التوتر الشديد، بعدما أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف مواقع للمقاومة الفلسطينية، رداً على إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.