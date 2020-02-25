القائمة العربية المشتركة: لن نتعاون مع حكومة تُهاجم قطاع غزة





وأضاف عودة: "نريد إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام بين البلدين، وهذا النهج ليس نهج غانتس؛ لأنه يدعم الضم أحادي الجانب"، بحسب القناة.





وحول العلاقات مع حزب (أزرق أبيض)، أشار عودة، إلى أنه لا توجد اتصالات معه، ولا يريد التعاون، ويريد الفوز بمفهوم الأغلبية اليهودية.

رام الله - دنيا الوطنأكد أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، أن قائمته لن تتعاون مع حكومة، تهاجم قطاع غزة، بحسب ما صرح به للقناة الـ 12 الإٍسرائيلية.