آفي ديختر: الحل بغزة يجب أن يكون عبر عملية عسكرية واسعة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال آفي ديختر، عضو الكنيست الإسرائيلي: "إن القصة في قطاع غزة، ستنتهي عندما تشرع إٍسرائيل بعملية عسكرية واسعة"، بحسب ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.



وأضاف ديختر: "يجب تحقيق الحل في قطاع غزة، بطريقة عسكرية، وليس لدينا خيار آخر"، بحسب الإذاعة ذاتها.



وشهد قطاع غزة، خلال الفترة الماضية، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في القطاع، رداً على استمرار إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.