تنويه "مهم" بشأن العمل في معبر بيت حانون يوم الثلاثاء

معبر بيت حانون/إيرز

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر المكتب الإعلامي في معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، تنويهاً "مهما" بشأن العمل في المعبر يوم الثلاثاء.



ونوهت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" أن المعبر مفتوح بشكل جزئي صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020 للفئات التالية:



1- مغادرة الحالات المرضية و عرب "48" والشخصيات الأجنبية المنسق لها، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا.



2- العودة لكافة القادمين لكافة الفئات التى يتم وصولها للمعبر، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:00 مساء.



وفي حالة أي جديد سيتم إعلام الجميع بذلك.



وقرر الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، إغلاق جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، ومنطقة الصيد ابتداءً من الليلة.



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية العبرية: "في نهاية المشاورات الأمنية، تم اتخاذ قرار الليلة بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة ، ابتداءً من الليلة وحتى إشعار آخر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق منطقة الصيد في قطاع غزة بالكامل".