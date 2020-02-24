سلطة النقد تعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

سلطة النقد الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد عن الضوابط الشرعية المتعلقة بقيام المصارف الاسلامية بإصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية بحيث تشمل الضوابط أحكام إصدار البطاقات وآليات احتساب التكاليف والرسوم وضوابط فرض رسوم شهرية على العملاء.



ويأتي إصدار هذه الضوابط ضمن استراتيجية سلطة النقد بتنويع الخدمات والمنتجات لدى القطاع المصرفي الفلسطيني وخاصة المصارف التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفير البدائل عن الخدمات والمنتجات التقليدية بما يلبي حاجة المتعاملين مع المصارف الإسلامية.



يشار إلى أن بطاقة الائتمان غير المغطاة هي البطاقة التي يتم بموجبها منح العميل سقفا ائتمانيا يمكنه من القيام بعمليات الشراء العادي أو الإلكتروني بالإضافة إلى السحب النقدي، ويقوم العميل بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال فترة محددة، وذلك مقابل استيفاء رسوم وعمولات.



والجدير بالذكر أنه تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية استناداً لأحكام المادة (23) من قانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، وقرارات مجلس إدارة سلطة النقد بهدف إصدار الأحكام الشرعية وتوحيدها للخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية وإصدار الفتاوى المتعلقة بالمالية الاسلامية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وبما يخدم تطوير منظومة الصيرفة الإسلامية في فلسطين.