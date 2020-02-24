الصحة: وصول ثماني إصابات من شرق غزة لمجمع الشفاء جراء التصعيد الإسرائيلي

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 11:30.



وقال خلف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه وبتدخل من الوسطاء المصريين والمبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، فإن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بشكل متبادل ومتزامن









رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة، إن ثماني إصابات مختلفة من شرق غزة وصلت مجمع الشفاء الطبي، جراء التصعيد الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين.يأتي ذلك قبل وقت قليل من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.