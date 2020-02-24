"التعليم العالي" تطلق النداء الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، النداء

الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية "PALGER 2020"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية.



ويهدف المشروع إلى تعميق التعاون الثنائي في الحقول العلمية التطبيقية والتطور التكنولوجي لصالح البلدين، ويتم بموجبه قبول مشاريع أبحاث مقترحة متفق عليها بين الباحثين من كلا البلدين.



وأوضحت الوزارة ان تقديم مشاريع الأبحاث يجب أن يكون في أحد المجالات الآتية: العلوم الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة، العلوم الصحية، العلوم التعليمية والتربوية، الدراسات متداخلة الاختصاصات والتطبيقية في مجال العلوم الاجتماعية والموروث

الثقافي.



وبيّنت الوزارة أن الأولوية ستعطى للمشاريع متداخلة الاختصاصات والتي تتطرق للأبعاد الاقتصادية والمجتمعية، وقضايا إدارة تكنولوجيا المعلومات والمنحى التطبيقي للتلمذة والتدريب المهني، والتواصل والتشبيك.



ولفتت إلى أنه بإمكان المعنيين زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.psللإطلاع على التعليمات وكيفية التقديم، علماً أن آخر موعد لتسليم مقترحات الأبحاث هو 30/ 4/ 2020.



وفاز بالندائين الأول والثاني لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني 27 بحثاً علمياً مشتركاً من أصل 55 مشروعاً بحثياً تقدمت للندائين، وحصلت الأبحاث الفائزة على تمويل بحوالي 900 ألف يورو.