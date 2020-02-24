اشتباك مسلح بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة الوطنية قرب إيرز





وأشارت الكتائب، إلى أنها قصفت الموقع المستهدف بعدد من قذائف الهاون، للتغطية على انسحاب مقاتليها، مؤكدةً أن العملية تأتي في إطار الرد على إرهاب الاحتلال، والدفاع عن شعبنا بما توفر لها من وسائل وإمكانيات متاحة، للجم عدوانه المتغطرس.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، إصابة أحد مقاتليها في اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع (إيرز) العسكري شمال قطاع غزة.وأوضحت الكتائب، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن ذلك أثناء اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين في الموقع العسكري، مشيرةً إلى أن مقاتليها، استخدموا الأسلحة الرشاشة وقذائف الأر بي جي.