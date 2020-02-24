شاهد: لحظات إطلاق سرايا القدس لرشقات صاروخية في عملية "بأس الصادقين"

رام الله - دنيا الوطنعرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لرشقات صاروخية، أطلقتها صوب مناطق غلاف غزة خلال اليومين الماضيين.وأطلقت السرايا على جولة التصعيد الحالية بـ "عملية بأس الصادقين"، وقالت إنها تأتي رداً على استشهاد محمد علي الناعم، بالإضافة إلى عنصرين من الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية، دمشق.وشهد قطاع غزة، حالة من التصعيد الإسرائيلي منذ أمس الأحد، وذلك عقب إعدام جيش الاحتلال للشاب محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.