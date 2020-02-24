اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيز التنفيذ.





وقال خلف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه وبتدخل من الوسطاء المصريين والمبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، فإن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بشكل متبادل ومتزامن.





وكان عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، أكد أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين في تمام الساعة 11:30.وفي وقت سابق، علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فصائلي، أن الفصائل الفلسطينية، توافقت على إعطاء فرصة للوسطاء لتثبيت التهدئة في قطاع غزة.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن الوسطاء يبذلون جهوداً حثيثة لتثبيت التهدئة، مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية تشترط التزام الاحتلال الكامل بشروطها.وأكد المصدر، على أن الفصائل الفلسطينية، ستراقب الميدان لتقييم مدى التزام الاحتلال بالتهدئة، مبيناً أن التزام الاحتلال، هو الضامن الوحيد لتثبيت التهدئة في قطاع غزةوكانت مصادر مطلعة، أكدت في وقت سابق، لـ "دنيا الوطن"،أن الفصائل وافقت على تهدئة تبدأ الساعة العاشرة، مساء يوم الاثنين.