وزارة الثقافة تختتم "أيام القدس الثقافية" في البحرين





وعرض، مساء أمس، فيلم "الوحيدة" الذي انتجه تلفزيون فلسطين الذي تناول واقع مدينة القدس، ما بعد الاحتلال الاسرائيلي للمدينة المقدسة في العام 1967.



وعلى مدار أكثر من ثلاثين دقيقة من الفيلم الذي اخرجه زعل أبو رقطي، ودعم تمويله "الايسيسكو"، شاهد الحضور عرض مقاطع للمدينة المقدسة ومعالمها التاريخية والأنفاق أسفل المسجد الاقصى، كما أبرز الفيلم قسوة الحياة بسبب ظروف وممارسات الاحتلال، وسياساته العنصرية الإجرامية بحق المقدسيين، بهدف

تهجيرهم ومحاولة الاستيلاء على بيوتهم وممتلكاتهم التي ورثوها عن أجدادهم، كما عرضت خلال الفيلم عدة لقاءات مع مقدسيين بينها مقابلة في بيت أم مصطفى الكرد.



وتناول فيلم "أرض الحكاية" للمخرج رشيد المشهراوي جريمة احتلال المدينة في العام 1967 ولكن من زاوية أخرى، وجولة في الصور التاريخية القديمة للمدينة من تصوير الفنان المصور المقدسي المعروف (غارو) ومقارنة بين الماضي والحاضر، كما

ابرز "أرض الحكاية" الذي انتجه تلفزيون فلسطين، برعاية دائرة شؤون القدس، في منظمة التحريرالفلسطينية، المعالم التاريخية والدينية والسياحية في القدس، متناولاً خطورة الانفاق التي تحفرها سلطات الاحتلال الاسرائيلي أسفل المسجد الاقصى كونها تهدد أساسات المسجد وتجعلة عرضة للانهيار في اي لحظه.



وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف: إن الثقافة الفلسطينية تعد جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العربية، مؤكداً عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والبحريني وأهمية التفاعل الثقافي بين البلدين.



وأشار إلى أن عقد الأسابيع الثقافية الفلسطينية في العديد من العواصم العربية والإسلامية يساهم في تطوير الثقافة الفلسطينية وتعزيزها، مبينا أن الأسبوع الثقافي الفلسطيني في البحرين كان متنوعاً وزاخراً بالفعاليات الثقافية التي تؤكد أهمية الهوية الثقافية الفلسطينية، وحمايتها من الطمس والتزوير والتشويه.



وتناولت "أيام القدس الثقافية"عدة فعاليات ثقافية أبرزها معرض "تحية للقدس"، وعقد ندوة تاريخية حول المخطوطات المقدسية والأرشيف الوطني الفلسطيني، حاضر خلالها مدير عام الأرشيف الوطني الفلسطيني فواز سلامة، ورئيس اللجنة الثقافية في الهيئة الإسلامية العليا في القدس، عزيز العصا، إضافة لعقد أمسية شعرية بعنوان "عبق مقدسي" للشاعرين عبد الله عيسى، ويوسف عبد العزيز، واختتمت بعرض الفيلمين الوثائقيين "الوحيدة"، و"أرض الحكاية".











رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية فعاليات "أيام القدس الثقافية" التي نظمتها بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، بعرض فيلمين وثائقيين عن واقع ومعاناة مدينة القدس.