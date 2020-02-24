الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها البلاد

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-8 14-8 18-10 بيت لحم 13-8 14-8 18-10 رام الله والبيرة 12-7 13-7 17-9 طولكرم 17-11 18-11 21-13 نابلس 14-8 15-8 19-11 قلقيلية 17-11 18-11 21-13 جنين 17-10 18-10 21-12 سلفيت 13-8 14-8 18-10 طوباس 17-10 18-10 21-12 روابي 14-8 15-8 19-11 الخليل 11-7 13-7 17-9 غزه 18-12 19-12 22-14 أريحا 22-12 22-12 25-14 خانيونس 18-12 19-12 22-14 الأغوار الشمالية 20-10 20-10 23-12 رفح 19-11 20-11 23-13

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وتسقط بإذن الله الأمطار المتفرقة على بعض المناطق خاصة الجنوبية قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.2- تدني مدى الرؤيا الافقية.3- خطر التزحلق على الطرقات.4- شدة سرعة الرياح.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي