شؤون فلسطينية

الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها البلاد

الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها البلاد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وتسقط بإذن الله الأمطار المتفرقة على بعض المناطق خاصة الجنوبية قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1-    خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

2-     تدني مدى الرؤيا الافقية.

3-    خطر التزحلق على الطرقات.

4-    شدة سرعة الرياح.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-8 14-8 18-10 بيت لحم 13-8 14-8 18-10
رام الله والبيرة 12-7 13-7 17-9 طولكرم 17-11 18-11 21-13
نابلس 14-8 15-8 19-11 قلقيلية 17-11 18-11 21-13
جنين 17-10 18-10 21-12 سلفيت 13-8 14-8 18-10
طوباس 17-10 18-10 21-12 روابي 14-8 15-8 19-11
الخليل 11-7 13-7 17-9 غزه 18-12 19-12 22-14
أريحا 22-12 22-12 25-14 خانيونس 18-12 19-12 22-14
الأغوار الشمالية 20-10 20-10 23-12 رفح 19-11 20-11 23-13

أخبار ذات صلة

تنويه &#34;مهم&#34; بشأن العمل في معبر بيت حانون يوم الثلاثاء

تنويه "مهم" بشأن العمل في معبر بيت حانون يوم الثلاثاء

سلطة النقد تعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

سلطة النقد تعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

الصحة: وصول ثماني إصابات من شرق غزة لمجمع الشفاء جراء التصعيد الإسرائيلي

الصحة: وصول ثماني إصابات من شرق غزة لمجمع الشفاء جراء التصعيد الإسرائيلي

&#34;التعليم العالي&#34; تطلق النداء الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية

"التعليم العالي" تطلق النداء الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية

اشتباك مسلح بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة الوطنية قرب إيرز

اشتباك مسلح بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة الوطنية قرب إيرز

شاهد: لحظات إطلاق سرايا القدس لرشقات صاروخية في عملية &#34;بأس الصادقين&#34;

شاهد: لحظات إطلاق سرايا القدس لرشقات صاروخية في عملية "بأس الصادقين"

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

وزارة الثقافة تختتم &#34;أيام القدس الثقافية&#34; في البحرين

وزارة الثقافة تختتم "أيام القدس الثقافية" في البحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

سلطة النقد تعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

سلطة النقد تعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

&#34;التعليم العالي&#34; تطلق النداء الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية

"التعليم العالي" تطلق النداء الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية

وزارة الثقافة تختتم &#34;أيام القدس الثقافية&#34; في البحرين

وزارة الثقافة تختتم "أيام القدس الثقافية" في البحرين

وزيرة خارجية السويد تؤكد لـ &#34;المالكي&#34; دعم حل الدولتين والإجماع الدولي

وزيرة خارجية السويد تؤكد لـ "المالكي" دعم حل الدولتين والإجماع الدولي

ضبط 15 مشتاحاً من البسكويت والشوكولاتة المنتهية الصلاحية في جنين

ضبط 15 مشتاحاً من البسكويت والشوكولاتة المنتهية الصلاحية في جنين

مصدر لدنيا الوطن: توافق فصائلي على إعطاء فرصة للوسطاء لتثبيت التهدئة وسنراقب التزام الاحتلال

مصدر لدنيا الوطن: توافق فصائلي على إعطاء فرصة للوسطاء لتثبيت التهدئة وسنراقب التزام الاحتلال

القدوة يؤكد ضرورة متابعة قضية الملكية الخاصة لأراضي لاجئي فلسطين بـ &#34;إسرائيل&#34;

القدوة يؤكد ضرورة متابعة قضية الملكية الخاصة لأراضي لاجئي فلسطين بـ "إسرائيل"

&#34;الاقتصاد&#34; تُفشل عملية توزيع 12 مشتاح بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية

"الاقتصاد" تُفشل عملية توزيع 12 مشتاح بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية

منوعات

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب &#34;فيروس كورونا&#34;

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

عربي

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد