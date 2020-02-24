المالكي يلتقي وزير خارجية هولندا شتيف بلوك





وأكد على دور الاتحاد الأوروبي من ما يسمى بصفقة القرن، وتصريحات ممثل السياسة الخارجية جوزيب بوريل، وأشار المالكي الى الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، واخرها جريمة اعدام الشاب في قطاع غزة محمد الناعم، مشيرا الى تزايد الجرائم بسبب تشجيع الإدارة الامريكية الحالية، وصمت دول المجتمع الدولي وعدم تحمل مسؤولياتها في مساءلة اسرائيل على جرائمها.



واكد المالكي على رفض ما يسمى "صفقة القرن" من القيادة والشعب الفلسطيني، ومعهم معظم دول العالم لهذه الخطة التي لن تحقق السلام بل الغرض منها تعميق الاحتلال، وترسيخ الاستعمار، إبقاء منطقة الشرق الأوسط منطقة غير مستقرة، وأشاد بموقف الاتحاد الأوروبي ودوله، المتقدم. وطالب هولندا باعتبارها عاصمة القانون الدولي بدعم التوجه الفلسطيني في عقد مؤتمر دولي للسلام. وبدوره اشار وزير خارجية هولندا، موقف بلاده الداعم للقانون الدولي والحلول القائمة على قواعدة، وشدد على استمرار بلاده تقديم الدعم لحل الدولتين.



هذا وقد شارك في الاجتماعات د. ابراهيم خريشي سفير دولة فلسطين لدى منظمات الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان في جنيف، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة وحقوق الانسان في الخارجية، وسكرتير أول ديما عصفور، من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الامم المتحدة في جنيف.







رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية، والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان في دورته 43 المنعقدة حاليا في جنيف، حيث تطرق الى اخر المستجدات في فلسطين.