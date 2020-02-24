المالكي يلتقي وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني





واطلعه على اهم ما دار في اجتماعاته في بروكسل مع الاتحاد الاوروبي مشددا على دورهم الخاص في مواجهة مايسمى بصفقة القرن على اعتبار انها تنتهك كافة قواعد القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني.





واعتبر وزير الخارجية هذه الصفقة تقويضاً لكافة الجهود الدولية التي عملنا عليها منذ عقود، وتساهم في ترسيخ النظام الاستعماري.





وأكد على الدور الذي ممكن ان تلعبه ايرلندا من خلال دورها الفردي وكدولة في الاتحاد الاوروبي من ضرورة اتخاذ خطوات لحماية حل الدولتين المتفق عليه دوليا.



وبدوره اشار وزير خارجية ايرلندا الى دعم حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد، وهو حل الاجماع الدولي.



هذا وقد شارك في الاجتماعات د. ابراهيم خريشي سفير دولة فلسطين لدى منظمات الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان في جنيف، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة وحقوق الانسان في الخارجية، وسكرتير أول ديما عصفور ورنا عرابي، من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الامم المتحدة في جنيف.











رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية، والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية ايرلندا، سيمون كوفيني، على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان في دورته 43 المنعقدة حاليا في جنيف.