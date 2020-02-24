شؤون فلسطينية

وزيرة خارجية السويد تؤكد لـ "المالكي" دعم حل الدولتين والإجماع الدولي

وزيرة خارجية السويد تؤكد لـ "المالكي" دعم حل الدولتين والإجماع الدولي
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية، والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الاثنين، مع وزيرة خارجية السويد، انا ليند، على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان في دورته 43 المنعقدة حاليا في جنيف.

وأطلعها على نتائج اجتماعاته في بروكسل للاتحاد الاوروبي مشددا على دور الاتحاد الأوروبي والسويد خاصة في رفض مايسمى بصفقة القرن على اعتبار انها تنتهك كافة قواعد القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني.

واكد المالكي على رفض ما يسمى (صفقة القرن) التي جاءت من اجل تأمين فوز نتنياهو في الانتخابات، واعتبره بانه ليس شريكا للسلام. واكد على الدور الذي ممكن ان تلعبه السويد من خلال دورها في الاتحاد الاوروبي واتخاذ خطوات لحماية حل الدولتين المتفق عليه دوليا.

وبدورها أشارت وزيرة خارجية السويد إلى دعم حل الدولتين، ودعم الاجماع الدولي، ورفض الضم غير القانوني .

هذا وقد شارك في الاجتماعات د. ابراهيم خريشي سفير دولة فلسطين لدى منظمات الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان في جنيف، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة وحقوق الانسان في الخارجية، ومستشار خلوصي بسيسو، وسكرتير أول ديما عصفور، من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الامم المتحدة في جنيف.

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