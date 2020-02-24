ضبط 15 مشتاحاً من البسكويت والشوكولاتة المنتهية الصلاحية في جنين

رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية وجهة الاختصاص في مديريةالاقتصاد الوطني، مساء اليوم الاثنين، في مدينة جنين، 15 مشتاحاً من البسكويت والشوكولاتة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويوجد عليها تواريخ مزورة.جاء ذلك، بناءً على معلومات خاصة بالضابطة، أفادت بوجود الكمية المذكورة داخل أحد المحلات التجارية في مدينة جنين، وعليه تم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني والتوجه إلى المكان وضبطها، إذ أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية وإحالة القضية إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.