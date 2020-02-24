عدا المحروقات والأدوية.. قرار إسرائيلي بإغلاق معابر القطاع والصيد حتى إشعار آخر

أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر لجميع البضائع، عدا المحروقات والأدوية.

وقرر الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، إغلاق جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، ومنطقة الصيد ابتداءً من الليلة.



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية العبرية: "في نهاية المشاورات الأمنية، تم اتخاذ قرار الليلة بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة ، ابتداءً من الليلة وحتى إشعار آخر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق منطقة الصيد في قطاع غزة بالكامل".





ويشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً منذ صباح الأحد، بعد تنكيل الجيش الإسرائيلي بمواطن فلسطيني في خانيونس جنوب القطاع.