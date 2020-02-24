شؤون فلسطينية

مصدر لدنيا الوطن: توافق فصائلي على إعطاء فرصة للوسطاء لتثبيت التهدئة وسنراقب التزام الاحتلال

مصدر لدنيا الوطن: توافق فصائلي على إعطاء فرصة للوسطاء لتثبيت التهدئة وسنراقب التزام الاحتلال
الفصائل الفلسطينية (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فصائلي، أن الفصائل الفلسطينية، توافقت على إعطاء فرصة للوسطاء لتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن الوسطاء يبذلون جهوداً حثيثة لتثبيت التهدئة، مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية تشترط التزام الاحتلال الكامل بشروطها.

وأكد المصدر، على أن الفصائل الفلسطينية ستراقب الميدان لتقييم مدى التزام الاحتلال بالتهدئة، مبيناً أن التزام الاحتلال هو الضامن الوحيد لتثبيت التهدئة في قطاع غزة

وكانت مصادر مطلعة، أكدت في وقت سابق، لـ "دنيا الوطن"،أن الفصائل وافقت على تهدئة تبدأ الساعة العاشرة، مساء يوم الاثنين.

وفي السياق، أعلن مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، وسام زغبر، وقف إطلاق القذائف والصواريخ من قطاع غزة تجاه بلدات الغلاف اعتباراً من الساعة 10:15 من مساء اليوم.

وأوضح زغبر، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يأتي لإعطاء المجال للوساطات لوقف العدوان على شعبنا، مستدركاً: "لكن اذا تمادى الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه سنرد بقوة وسندافع عن أبناء شعبنا".

يذكر، أن قطاع غزة، يعيش حالة من التصعيد الإسرائيلي منذ أمس الأحد، وذلك عقب إعدام جيش الاحتلال للشاب محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

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