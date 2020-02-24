شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يرفض استقالة رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي

الرئيس عباس يرفض استقالة رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي
محمد المدني، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي
خاص دنيا الوطن
أكد عضو لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، صالح الحكواتي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن الرئيس محمود عباس رفض استقالة رئيس اللجنة، محمد المدني، مؤكداً على دورها.

وأعاد الرئيس عباس تكليف، المدني بقيادة لجنة التواصل.

وكان الرئيس محمود عباس، استقبل مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي.

وقال وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "إن العمل الذي تقومون به عمل وطني بكل المقاييس، وعمل قد يكون محفوفاً ببعض الصعوبات والمشاكل، ولكنه عمل يكمل العمل الوطني، أن تذهب للطرف الآخر لتحدثه في بيته وتقنعه بأنك تريد السلام ورجل سلام فهذا شيء نحن نقدره عالياً، ونقدر لكم جميعا وعلى رأسكم الأخ محمد المدني الذي تعرض فيما مضى لبعض الصعوبات، ولكن يجب علينا كلنا أن نعرف ان هذا العمل قد لا يفهمه الآخرون، لذلك يأخذون القشور ولا يأخذون الحقيقة، لذلك يتصرفون مثل هذه التصرفات".

أخبار ذات صلة

ضبط 15 مشتاح من البسكويت والشوكولاتة المنتهية الصلاحية في جنين

ضبط 15 مشتاح من البسكويت والشوكولاتة المنتهية الصلاحية في جنين

عدا المحروقات والأدوية.. قرار إسرائيلي بإغلاق معابر القطاع والصيد حتى إشعار آخر

عدا المحروقات والأدوية.. قرار إسرائيلي بإغلاق معابر القطاع والصيد حتى إشعار آخر

مصدر لدنيا الوطن: توافق فصائلي على إعطاء فرصة للوسطاء لتثبيت التهدئة وسنراقب التزام الاحتلال

مصدر لدنيا الوطن: توافق فصائلي على إعطاء فرصة للوسطاء لتثبيت التهدئة وسنراقب التزام الاحتلال

القدوة يؤكد ضرورة متابعة قضية الملكية الخاصة لأراضي لاجئي فلسطين بـ &#34;إسرائيل&#34;

القدوة يؤكد ضرورة متابعة قضية الملكية الخاصة لأراضي لاجئي فلسطين بـ "إسرائيل"

&#34;الصحة&#34; بغزة: نحذر من اتصالات مشبوهة تدعي أنها من التطعيمات وفحص المناعة

"الصحة" بغزة: نحذر من اتصالات مشبوهة تدعي أنها من التطعيمات وفحص المناعة

الرئيس عباس لـ &#34;لجنة التواصل&#34;: العمل الذي تقومون به عمل وطني بكل المقاييس

الرئيس عباس لـ "لجنة التواصل": العمل الذي تقومون به عمل وطني بكل المقاييس

&#34;الاقتصاد&#34; تُفشل عملية توزيع 12 مشتاح بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية

"الاقتصاد" تُفشل عملية توزيع 12 مشتاح بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية

المالكي يعبر لنظيره الدنماركي رفض (صفقة القرن) وما تمليه من عناصر غير مقبولة

المالكي يعبر لنظيره الدنماركي رفض (صفقة القرن) وما تمليه من عناصر غير مقبولة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

ضبط 15 مشتاح من البسكويت والشوكولاتة المنتهية الصلاحية في جنين

ضبط 15 مشتاح من البسكويت والشوكولاتة المنتهية الصلاحية في جنين

القدوة يؤكد ضرورة متابعة قضية الملكية الخاصة لأراضي لاجئي فلسطين بـ &#34;إسرائيل&#34;

القدوة يؤكد ضرورة متابعة قضية الملكية الخاصة لأراضي لاجئي فلسطين بـ "إسرائيل"

&#34;الاقتصاد&#34; تُفشل عملية توزيع 12 مشتاح بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية

"الاقتصاد" تُفشل عملية توزيع 12 مشتاح بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية

المالكي يعبر لنظيره الدنماركي رفض (صفقة القرن) وما تمليه من عناصر غير مقبولة

المالكي يعبر لنظيره الدنماركي رفض (صفقة القرن) وما تمليه من عناصر غير مقبولة

المالكي يُطلع وزير الخارجية البلجيكي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض لـ(صفقة العصر)

المالكي يُطلع وزير الخارجية البلجيكي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض لـ(صفقة العصر)

المالكي يلتقي وزير خارجية فنلندا على هامش مجلس حقوق الإنسان في جنيف

المالكي يلتقي وزير خارجية فنلندا على هامش مجلس حقوق الإنسان في جنيف

أبو هولي يستقبل رئيس جايكا ويوقع معه مذكرة تفاهم لاستمرار التعاون المشترك

أبو هولي يستقبل رئيس جايكا ويوقع معه مذكرة تفاهم لاستمرار التعاون المشترك

&#34;الضمير&#34; تطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف بمركز احتجاز الأمن الداخلي بغزة

"الضمير" تطالب بالتحقيق بظروف وفاة موقوف بمركز احتجاز الأمن الداخلي بغزة

منوعات

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب &#34;فيروس كورونا&#34;

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

عربي

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد