الرئيس عباس يرفض استقالة رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي





وأعاد الرئيس عباس تكليف، المدني بقيادة لجنة التواصل.



وكان الرئيس محمود عباس، استقبل مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي.



وقال وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "إن العمل الذي تقومون به عمل وطني بكل المقاييس، وعمل قد يكون محفوفاً ببعض الصعوبات والمشاكل، ولكنه عمل يكمل العمل الوطني، أن تذهب للطرف الآخر لتحدثه في بيته وتقنعه بأنك تريد السلام ورجل سلام فهذا شيء نحن نقدره عالياً، ونقدر لكم جميعا وعلى رأسكم الأخ محمد المدني الذي تعرض فيما مضى لبعض الصعوبات، ولكن يجب علينا كلنا أن نعرف ان هذا العمل قد لا يفهمه الآخرون، لذلك يأخذون القشور ولا يأخذون الحقيقة، لذلك يتصرفون مثل هذه التصرفات".



خاص دنيا الوطنأكد عضو لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، صالح الحكواتي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن الرئيس محمود عباس رفض استقالة رئيس اللجنة، محمد المدني، مؤكداً على دورها.