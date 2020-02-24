"الاقتصاد" تُفشل عملية توزيع 12 مشتاح بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية
رام الله - دنيا الوطن
أافشلت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية في محافظة جنين، مساء اليوم، محاولة توزيع 12 مشتاح بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية حسب المواصفة الفلسطينية.
أافشلت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية في محافظة جنين، مساء اليوم، محاولة توزيع 12 مشتاح بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية حسب المواصفة الفلسطينية.
وأفاد مدير الادارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي انه تم التحفظ على الكميات وسيتم احالة ملف القضية الى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.
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