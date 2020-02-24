المالكي يعبر لنظيره الدنماركي رفض (صفقة القرن) وما تمليه من عناصر غير مقبولة

وعبر المالكي عن رفضنا لـ (صفقة القرن)، وما تمليه من عناصر غير مقبولة بما فيها انه لا حدود، ولا سيطرة، ولا امن لدولة فلسطين، بالإضافة غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.





وأكد على جاهزية دولة فلسطين الانخراط بعملية سياسية ذات مغزى من خلال الية دولية متعددة الأطراف، وشدد على ان نتنياهو ليس شريكا للسلام، وان الخطة حاولت تحويل الصراع من صراع سياسي الى صراع ديني.



وبدوره أشار وزير خارجية الدنمارك على موقفهم الثابت في حماية حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للحياة، ودعمهم للقانون الدولي ومؤسساته، ورفضهم للحلول الأحادية، والضم.

هذا وقد شارك في الاجتماعات د. ابراهيم خريشي سفير دولة فلسطين لدى منظمات الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان في جنيف، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة وحقوق الانسان في الخارجية، وسكرتير أول ديما عصفور، من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الامم المتحدة في جنيف.



وتطرق المالكي الى رحلته الى الاتحاد الأوروبي واجتماعاته الهامة هناك، وضرورة قيام الاتحاد الأوروبي ودول العالم برفض ما يسمى(صفقة القرن)، واتخاذ خطوات ايجابيه في مواجهة هذه الخطوة بما فيها مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.