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شؤون فلسطينية

المالكي يطلع وزير الخارجية البلجيكي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض لـ (صفقة العصر)

المالكي يطلع وزير الخارجية البلجيكي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض لـ (صفقة العصر)
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية، والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الاثنين، مع نظيره البلجيكي، فيليب جوفين، وذلك على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان في دورته 43 المنعقدة حاليا في جنيف، حيث شكر على مواقف بلجيكا المتقدمة، وضرورة التنسيق الدائم، واطلعه على حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى صفقة العصر.

وتطرق الى اخر المستجدات في فلسطين، وعلى الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في ظل تشجيع الإدارة الامريكية الحالية، واطلاقها لما يسمى (صفقة القرن) ورفض القيادة والشعب الفلسطيني، ومعهم معظم دول العالم لهذه الخطة التي لن تحقق السلام بل الغرض منها تعميق الاحتلال، وترسيخ الاستعمار، إبقاء منطقة الشرق الأوسط منطقة غير مستقرة، وأشاد بموقف الاتحاد الأوروبي ودوله، المتقدم.

كما وجه وزير الخارجية دعوة الى نظيره وطالب وزير خارجية بلجيكا بدعم التوجه الفلسطيني في عقد مؤتمر للسلام، وتشكيل الالية الدولية المتعددة الأطراف لإطلاق عملية سياسية ذات مغزى. 

وبدوره اشار وزير خارجية بلجيكا، السيد فيليب جوفين على استمرار بلاده تقديم الدعم، وان موقفهم واضح من حل الدولتين، وضرورة حماية هذا الحل باعتباره حل الاجماع الدولي.

هذا وقد شارك في الاجتماعات د. ابراهيم خريشي سفير دولة فلسطين لدى منظمات الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان في جنيف، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة وحقوق الانسان في الخارجية، وسكرتير أول ديما عصفور، من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الامم المتحدة في جنيف.

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