المالكي يلتقي وزير خارجية فنلندا على هامش مجلس حقوق الإنسان في جنيف



واكد المالكي على رفض ما يسمى (صفقة القرن) التي جاءت من اجل تأمين فوز نتنياهو في الانتخابات، واعتبره بانه ليس شريكا للسلام، وان الصفقة لن تحقق السلام بل الغرض منها تعميق الاحتلال، وترسيخ الاستعمار.





وطالب فنلندا باتخاذ خطوات تجاه السياسات غير القانونية الإسرائيلية، وأشار الى أهمية دعم التوجه الفلسطيني في عقد مؤتمر للسلام، وتشكيل الالية الدولية المتعددة الأطراف.



وبدوره اشار وزير خارجية فنلندا دعمهم لحل الدولتين، ودعم الاونروا، ورفض الحلول الأحادية، وانهم يدعمون الانتخابات في فلسطين، ويرفضون الضم.



هذا وقد شارك في الاجتماعات د. ابراهيم خريشي سفير دولة فلسطين لدى منظمات الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان في جنيف، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة وحقوق الانسان في الخارجية، وسكرتير أول ديما عصفور، من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الامم المتحدة في جنيف.



هذا وقد شارك في الاجتماعات د. ابراهيم خريشي سفير دولة فلسطين لدى منظمات الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان في جنيف، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة وحقوق الانسان في الخارجية، وسكرتير أول ديما عصفور، من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الامم المتحدة في جنيف.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية، والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية فنلندا، بيكا أفيكو، على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان في دورته 43 المنعقدة حاليا في جنيف، حيث اطلعه على رحلته الى الاتحاد الأوروبي واجتماعاته الهامة هناك، ودور الاتحاد الأوروبي في رفض كل ما هو غير متسق مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل اطلاق ما يسمى بصفقة القرن، وربط ذلك بازدياد واتسع رقعة الجرائم الإسرائيلية بتشجيع مباشر من الإدارة الامريكية الحالية.