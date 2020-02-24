شؤون فلسطينية

توقيع اتفاقيتين لدعم "الصحة" و"المخيمات" بقيمة 21 مليون دولار من اليابان

توقيع اتفاقيتين لدعم "الصحة" و"المخيمات" بقيمة 21 مليون دولار من اليابان
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وحضور رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كيتاوكا شينيتشي، والسفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، تم توقيع اتفاقيتي دعم ياباني لفلسطين، بقيمة 21 مليون دولار.

جاء ذلك اليوم الإثنين، في مكتب رئيس الوزراء، برام الله، حيث وقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الفلسطيني وزيرة الصحة مي كيلة، ووزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الياباني ممثل (جايكا) في فلسطين توشيا أبي، بقيمة 18 مليون دولار لصالح شراء معدات طبية لمستشفى رفيديا في نابلس، والمستشفى الأوروبي في رفح، والمستشفى الاندونيسي شمال غزة، ومجمع ناصر الطبي في خانيونس.

ووقع الاتفاقية الثانية عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ووزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الياباني ممثل (جايكا) في فلسطين توشيا أبي، بقيمة 3 مليون دولار لصالح تطوير خطط وتحسين المخيمات في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء عقب توقيع الاتفاقيتين: "هذا الدعم مهم من ناحية التوقيت لأنه يهدف الى تعزيز قدرات وزارة الصحة ومستشفياتها، في الطريق نحو تمكين الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال وبناء الدولة".

وقدم اشتية الشكر لرئيس جايكا وممثلها في فلسطين، والسفير الياباني لدى فلسطين، مثمنا الدعم الياباني المستمر على مختلف الأصعدة.

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