عريقات: اعتقال أبو العسل لن يثنينا عن رفض تصفية القضية الفلسطينية

صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال أمين سر حركة فتح إقليم أريحا، والأغوار نائل أبو العسل، فجر اليوم الاثنين، لن يثني كوادر الحركة، وكافة فصائل،(م. ت. ف)، وأبناء الشعب الفلسطيني عن رفض وإسقاط (صفقة القرن).



وأكد عريقات، أن استمرار اعتقال كوادر فتح وأمناء سر أقاليمها، وهم: أمين سر إقليم يطا نبيل أبو قبيطة، وأمين سر اقليم شمال الخليل هاني جعارة، إضافة إلى أبو العسل، والآلاف من أبناء فصائل (م. ت. ف)، إضافة إلى الإعدامات الميدانية، والاقتحامات والعدوان المستمر على قطاع غزة، وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية، والتهديد بالمس بحياة الرئيس محمود عباس، إضافة إلى الإعداد للضم، ومحاولات شرعنة الاستيطان، ماهي إلا المرحلة الأولى من تنفيذ مؤامرة العصر لتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، واستبدالها بسلطة خدماتية.



ودعا عريقات المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف جميع هذه الممارسات، المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ومساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل).