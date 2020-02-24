أبو حمزة: العدو لم يلتزم بوقف إطلاق النار.. وردنا تأكيد على معادلة القصف بالقصف

المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة: كنا قد أعلنا إنهاء ردنا العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق، ولكن العدو لم يلتزم، وقصف مواقعنا ومقاتلينا، لذلك نعلن أننا قمنا بالرد، تأكيداً على معادلة القصف بالقصف، ونقول للعدو لا تختبرنا وسنرسخ معادلة الرد بالرد، ولن تخيفنا تهديداتكم.



وأضاف أبو حمزة: إن أي فعل مقاوم في أي وقت وأي مكان وتحت أي ظرف أو تعقيد سياسي هو فعل مشروع، ويحظى باسناد شعبي وإجماع مقاوم، ولنا الفخر أن نقدم دماءنا ليعيش شعبنا وأمتنا بعزة وكرامة.



وشدد الناطق باسم سرايا القدس على أن كل من يراهن على كسر المقاومة من قادة الكيان عبر العدوان و"الإرهاب" سيخسر مستقبله السياسي، وتهديدات قادة الكيان لن تجلب الأمن للمستوطنين.