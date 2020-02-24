مصادر: الفصائل الفلسطينية تُوافق على وقف إطلاق النار الساعة العاشرة مساء

الفصائل الفلسطينية (أرشيفية)

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رام الله - دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن"، من مصادر مطلعة، أن الفصائل الفلسطينية، وافقت على وقف لإطلاق النار الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين.



وأضافت المصادر: أن وقف إطلاق النار، يأتي بعد التوافق على زيارة وفد فلسطيني يضم حركات، فتح وحماس والجهاد الإسلامي، إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، لبحث ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



يذكر، أن قطاع غزة، يعيش حالة من التصعيد الإسرائيلي منذ أمس الأحد، وذلك عقب إعدام جيش الاحتلال للشاب محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



وردت المقاومة الفلسطينية على الجريمة الإسرائيلية، بقصف عدد من بلدات غلاف غزة، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أهداف بقطاع غزة.



وأمس الأحد، أعلنت الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن قصف بلدات الغلاف، وذلك رداً على الجريمة الإسرائيلية، مهددةً الاحتلال بزيادة وتيرة التصعيد.