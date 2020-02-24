مسؤول أمني إسرائيلي يشكك في نوايا الجهاد الإسلامي.. ونتنياهو يقيّم الوضع





وأفادت وكالات أنباء إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري الآن تقييماً للوضع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك وغيره من كبار المسؤولين في الكرياه بتل أبيب.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في وقت سابق من مساء اليوم، انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق.



ووعدت سرايا القدس الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بالاستمرار في جهادها، والرد على أي تمادٍ من قبل الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، والأرض الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤول أمني رفيع المستوي، مساء اليوم الإثنين، أن إسرائيل تلقت رسائل من الجهـاد الإسلامي بشأن وقف فوري لإطلاق النار.وقال المسؤول الأمني وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية: نحن نشكك في نواياهم سيستمر الجيش في العمل بقوة حتى تحقيق الهدوء في الجنوب، فقط الأفعال على الأرض هي التي ستحدد.