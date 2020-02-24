صور: لحظة انطلاق رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية تجاه مستوطنات غلاف غزة



وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،

مسؤوليتها عن قصف مناطق في غلاف غزة، ظهر اليوم الاثنين، وذلك رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال الشهيدين زياد منصور وسليم سليم، مؤكدة على جهوزيتها للتصدي لأي عدوان حيث قالت: "ليعلم العدو أنه إذا تمادى فإننا سنرد بكل قوة واقتدار".



فيما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في محافظات مختلفة من قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.









رام الله - دنيا الوطنأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، رشقات صاروخية عدة، متتالية نحو مستوطنات غلاف غزة، رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.