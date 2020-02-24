حزب الله يُعقب على استهداف الاحتلال قيادات الجهاد الإسلامي بغزة وسوريا





كما أدان حزب الله، في بيان له نشرته وكالة (تسنيم)، الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تمثلت بقيام جرافة تابعة للاحتلال بسحل مواطن فلسطيني والتنكيل بجثته أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.



ورأى الحزب أن ما قامت به إسرائيل من جريمة وحشية، هي تعبير صريح وواضح عن همجية الكيان الإسرائيلي وتنكره لكل المبادئ الأخلاقية والانسانية والدينية.



واذ استغرب الصمت المريب للحكومات والمنظمات الحقوقية عن هذا التعرض البشع للذات الانسانية، دعا جميع الشرفاء إلى استنكار هذه الجريمة، معتبراً أن الصمت عنها هو بمثابة غطاء وتأييد لها، ويعبّر عن انحياز فاضح لصالح الإسرائيليين، لأنه لو حدث أقل بكثير مما حصل في غزة في مكان آخر لشاهد العالم حملات تشويه واسعة النطاق.







رام الله - دنيا الوطندان حزب الله بشدة محاولة العدو الإسرائيلي استهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق، واعتبر القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للحركة وأدى إلى ارتقاء شهيدين هو عدوان غادر وجبان لن يؤدي إلا إلى مزيد من تصميم المجاهدين على المضي قدماً لتحرير الأرض واستعادة المقدسات.