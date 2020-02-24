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  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه جدد قصفه لمواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة

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شاهد: نتنياهو لقادة الفصائل الفلسطينية: إذا لم تتم استعادة الهدوء سيأتي عليكم الدور

شاهد: نتنياهو لقادة الفصائل الفلسطينية: إذا لم تتم استعادة الهدوء سيأتي عليكم الدور
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، في فيديو بثه عبر حسابه في (توتير) قادة الفصائل الفلسطينية قائلاً: إن لم تلتزمون بالهدوء، فسيكون حان الدور عليكم لتصفيتكم.

وهدد نتياهو خلال جولة في مدينة (أسدود) بتجديد الاغتيالات بغزة، قائلاً: سنواصل الضرب حتى يتحقق الهدوء.

 

ونقل الإعلام الإسرائيلي، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه أوعز بمواصلة العمليات، التي تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت مساء اليوم الاثنين، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، رداً على استمرار إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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