سرايا القدس تُعلن انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق



تعلن سرايا القدس، أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق، وتعد شعبنا وأمتنا، بأن تستمر في جهادها، وترد على أي تمادٍ من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا.



سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 30 جماد ثاني 1441 هـ

الموافق 24/2/2020م

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق.ووعدت سرايا القدس الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بالاستمرار في جهادها، والرد على أي تمادٍ من قبل الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، والأرض الفلسطينية.بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس