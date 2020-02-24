سرايا القدس تُعلن انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق.
ووعدت سرايا القدس الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بالاستمرار في جهادها، والرد على أي تمادٍ من قبل الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، والأرض الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان
بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس
تعلن سرايا القدس، أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق، وتعد شعبنا وأمتنا، بأن تستمر في جهادها، وترد على أي تمادٍ من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا.
سرايـا القدس
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الاثنين 30 جماد ثاني 1441 هـ
الموافق 24/2/2020م
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق.
ووعدت سرايا القدس الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بالاستمرار في جهادها، والرد على أي تمادٍ من قبل الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، والأرض الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان
بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس
تعلن سرايا القدس، أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق، وتعد شعبنا وأمتنا، بأن تستمر في جهادها، وترد على أي تمادٍ من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا.
سرايـا القدس
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الاثنين 30 جماد ثاني 1441 هـ
الموافق 24/2/2020م
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