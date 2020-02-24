الاحتلال يُغلق معبر (إيرز) ويُوقف حركة التجار ويُقلص مساحة الصيد ببحر غزة

صور تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي، قرر إغلاق (معبر بيت حانون/ إيرز)، ووقف إدخال البضائع لغزة، ووقف دخول التجار، حتى إشعار آخر في أعقاب التصعيد مع قطاع غزة.



وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن المنسق أعلن أيضاً عن تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة، من 15 ميلًا إلى 6 أميال فقط.



يذكر، أن هناك تصعيداً على قطاع غزة، منذ أمس الأحد، عقب قتل الاحتلال، لمقاوم يتبع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قرب السياج الأمني شرقي خانيونس.



وأطلقت المقاومة الفلسطينية، منذ عصر اليوم الإثنين، رشقات صاروخية، على مناطق غلاف غزة، وعسقلان، فيما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في محافظات مختلفة من قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.