عاجل

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه جدد قصفه لمواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق معبر (إيرز) ويُوقف حركة التجار ويُقلص مساحة الصيد ببحر غزة

الاحتلال يُغلق معبر (إيرز) ويُوقف حركة التجار ويُقلص مساحة الصيد ببحر غزة
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي، قرر إغلاق (معبر بيت حانون/ إيرز)، ووقف إدخال البضائع لغزة، ووقف دخول التجار، حتى إشعار آخر في أعقاب التصعيد مع قطاع غزة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن المنسق أعلن أيضاً عن تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة، من 15 ميلًا إلى 6 أميال فقط.

يذكر، أن هناك تصعيداً على قطاع غزة، منذ أمس الأحد، عقب قتل الاحتلال، لمقاوم يتبع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قرب السياج الأمني شرقي خانيونس.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، منذ عصر اليوم الإثنين، رشقات صاروخية، على مناطق غلاف غزة، وعسقلان، فيما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في محافظات مختلفة من قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

صور: لحظة انطلاق رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية تجاه مستوطنات غلاف غزة

صور: لحظة انطلاق رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية تجاه مستوطنات غلاف غزة

حزب الله يُعقب على استهداف الاحتلال قيادات الجهاد الإسلامي بغزة وسوريا

حزب الله يُعقب على استهداف الاحتلال قيادات الجهاد الإسلامي بغزة وسوريا

شاهد: نتنياهو لقادة الفصائل الفلسطينية: إذا لم تتم استعادة الهدوء سيأتي عليكم الدور

شاهد: نتنياهو لقادة الفصائل الفلسطينية: إذا لم تتم استعادة الهدوء سيأتي عليكم الدور

سرايا القدس تُعلن انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق

سرايا القدس تُعلن انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق

شاهد لحظة هروب المستوطنين للملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار

شاهد لحظة هروب المستوطنين للملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار

اعلام الاحتلال: نتنياهو يوعز بمواصلة العمليات في قطاع غزة

اعلام الاحتلال: نتنياهو يوعز بمواصلة العمليات في قطاع غزة

طائرات ومدفعية الاحتلال تقصفان أهدافا في قطاع غزة

طائرات ومدفعية الاحتلال تقصفان أهدافا في قطاع غزة

قيادي ميداني بالمقاومة: سنتحرك وفقا لسلوك الاحتلال في التعامل مع شعبنا

قيادي ميداني بالمقاومة: سنتحرك وفقا لسلوك الاحتلال في التعامل مع شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

اعلام الاحتلال: نتنياهو يوعز بمواصلة العمليات في قطاع غزة

اعلام الاحتلال: نتنياهو يوعز بمواصلة العمليات في قطاع غزة

قيادي ميداني بالمقاومة: سنتحرك وفقا لسلوك الاحتلال في التعامل مع شعبنا

قيادي ميداني بالمقاومة: سنتحرك وفقا لسلوك الاحتلال في التعامل مع شعبنا

نتنياهو: سنفعل ما هو ضروري لاستعادة الامن لسكان غلاف غزة

نتنياهو: سنفعل ما هو ضروري لاستعادة الامن لسكان غلاف غزة

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

نقابة الاطباء تقرر سلسلة فعاليات تصعيدية وتعليق دوام

نقابة الاطباء تقرر سلسلة فعاليات تصعيدية وتعليق دوام

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

الزراعة: تراجع الجراد إلى وسط السعودية ولا يوجد جراد في سيناء

الزراعة: تراجع الجراد إلى وسط السعودية ولا يوجد جراد في سيناء

سلطة النقد تُعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

سلطة النقد تُعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

منوعات

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب &#34;فيروس كورونا&#34;

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

عربي

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد